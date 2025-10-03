Стало известно, что ждет строительную отрасль в РФ при росте НДС до 22%

Повышение НДС до 22% увеличит стоимость строительства на 1,5–2%, однако серьезного кризиса в отрасли не ожидается, сообщил РИАМО коммерческий директор ГК «Ориентир» Артем Хомышин.

По его словам, строительные компании столкнутся с дополнительными расходами при закупке материалов, оплате субподрядчиков и аренде техники. Влияние налоговых изменений будет особенно заметно в проектах со сложными цепочками поставок и большим количеством участников.

Несмотря на возможный рост инфляции, эксперт уверен, что девелоперы смогут адаптироваться к новым экономическим условиям без значительного снижения деловой активности.

Повышение налога на добавленную стоимость может ускорить инфляцию, влияя на всю экономику. Конечный потребитель будет вынужден оплачивать это повышение, так как НДС передается по всей цепочке поставок.

Банковские аналитики считают, что ключевая ставка продолжит снижаться, но более медленными темпами. Однако более серьезную угрозу представляет возможное падение спроса на товары не первой необходимости из-за снижения покупательной способности населения.

По мнению Хомышина, стоимость жилья на первичном рынке может вырасти примерно на 5% в связи с удорожанием строительства. Коммерческая недвижимость также подорожает, но в меньшей степени — на 1,5-2%.

Новые налоговые условия создают неравные возможности для бизнеса. Крупные компании смогут быстро приспособиться к изменениям, в то время как малые и средние предприятия испытают значительное увеличение налогового бремени и административных требований. Это может затормозить развитие новых производственных мощностей, а некоторые компании рискуют уйти в тень.

Строительный сектор, однако, имеет хороший опыт преодоления трудностей. Ранее отрасль успешно справлялась с такими серьезными вызовами, как пандемия и геополитические конфликты. Ожидается, что рост НДС вызовет лишь временные сложности.

Несмотря на то, что некоторые строительные проекты будут реализовываться медленнее, эксперты не ожидают серьезного кризиса или значительного спада в сфере недвижимости. Деловая активность девелоперов, скорее всего, сохранится на приемлемом уровне.

