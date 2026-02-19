Стала известна стартовая цена Рижского вокзала на торгах

Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская назвала объект знаковым для столицы и для всей страны. Однако, по ее словам, он уже некоторое время не используется пассажирами.

«Потому что мы развиваем инфраструктуру, для пассажиров обеспечены новые условия и новые объекты», — сказала Котковская.

Она не назвала точную дату, когда состоятся торги, но отметила, что эта информация появится на сайте компании. По ее словам, на месте вокзала может возникнуть и гостиничный комплекс, и ресторанный комплекс, и музей и т. д.

В объект, который будет выставлен на продажу, входят два здания: сам вокзал и примыкающее здание общей площадью практически 8 000 кв. м, а также земельный участок площадью 1,4 га.

