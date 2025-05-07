Стал известен топ-3 округов Подмосковья по выставленным объектам на земельные торги

С 28 по 30 апреля комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено более 70 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Рузский м. о., Талдомский и Наро-Фоминский г. о.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Рузском округе — 111 лотов; в Талдомском г. о. — 38 лотов; в Наро-Фоминском г. о. — 118 лотов.

Так, например, в Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 25 соток, расположенный в деревне Вышегород. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 621 836,05 руб./год. В ходе аукциона определяется победитель торгов, у которого в дальнейшем есть возможность выкупить участок из аренды.

Стоит отметить, что с начала 2025 года уже были переданы на аукционах:

в Рузском м. о. в аренду 76 земельных участков, в собственность 17 земельных участков;

в Талдомском г. о. в аренду 58 земельных участков, в собственность 2 земельных участка;

в Наро-Фоминском г. о. в аренду 44 земельных участка, в собственность 10 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.