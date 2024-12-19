Средняя площадь экспозиции квартир бизнес-класса в столице уменьшилась

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в ноябре 2024 года в Москве наблюдалось значительное снижение средней площади новых квартир и апартаментов бизнес-класса — она составила 57,5 кв. м, что на 4 кв. м меньше по сравнению с декабрем 2023 года (61,6 кв. м), сообщает Газета.ru .

Тем временем в других сегментах первичного рынка площадь помещений осталась практически без изменений: в массовом сегменте она составляет около 45 кв. м, а в премиум-классе — 79 кв. м. В сегментах элитного и делюкс жилья также было зафиксировано небольшое увеличение средней площади — с 144 кв. м до 146 кв. м.

Эксперты связывают данную тенденцию с ростом популярности семейной ипотеки, которая побуждает клиентов с детьми активнее оформлять льготные кредиты. Они стремятся воспользоваться текущими условиями перед возможным ужесточением параметров программы в 2025 году, отметил Сырцов.

Генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова подтвердила эту точку зрения, подчеркнув, что семьи выбирают более компактные квартиры, чтобы успеть воспользоваться льготами.

«Кроме того, в уходящем году на первичном рынке очень востребованными оказались рассрочки, которыми пользуются в основном покупатели с высоким уровнем доходов. Как правило, они выбирают двух- и трехкомнатные квартиры», — добавила она.

Исследование, проведенное в декабре 2024 года, показало, что средняя площадь квартир бизнес-класса, приобретаемых по договорам долевого участия, увеличилась с 53,9 кв. м до 55,3 кв. м с января по ноябрь 2024 года, из-за чего сократилась средняя площадь экспозиции квартир и апартаментов бизнес-класса.

Однако, как отметила Швецова, в будущем, тенденция может измениться. Девелоперы, реагируя на активность покупателей, могут начать выводить на рынок новые корпуса с более крупными вариантами жилья. Кроме того, ожидается, что запас «запрещенных» малогабаритных квартир вскоре будет исчерпан, что также может повлиять на средние показатели площади квартир на рынке бизнес-класса.