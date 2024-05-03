Спрос на деревянные домокомплекты в РФ вырос на 15% в 2024 г

Завершение в РФ льготных ипотечных программ в июле и новые условия оставшимся стимулируют увеличение спроса на готовые домокомплекты на 15% в первой половине этого года, сообщает ТАСС .

«Строители и конечные потребители все больше понимают выгоду от применения комплектов заводского изготовления в деревянном строительстве», — считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения, глава стройкомпании Семен Гоглев.

Он уточнил, что готовые комплекты помогают снизить срок строительства, повысить качество и уменьшить трудозатраты.

В Ассоциации деревянного домостроения высказали уверенность, что спрос на указанную продукцию и строительство будет стабильно высоким до июля 2024 года. При этом со второй половины года прогнозируется затишье по оформлению договоров из-за новых условий различных видов ипотеки и применения счетов эскроу. А после адаптации компаний и потребителе спрос снова станет стабильным.

Стоимость деревянных домокомплектов, использующихся при возведении загородного жилья и дач, увеличились за год в РФ на 18% и будут еще повышаться в ближайшее время.