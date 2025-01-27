Специалисты завершают демонтажные работы в школе № 8 Химок

В Химках в школе № 8 имени Матвеева продолжается капитальный ремонт. Строители почти завершили демонтаж внутренних помещений. Муниципальные депутаты Галина Болотова, Валентин Герасимов и Инна Монастырская вместе с родительской общественностью проверили ход работ на объекте, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с активными химчанами посетили здание школы № 8. Директор провела для нас экскурсию и рассказала о том, что ещё сделает подрядчик в здании учреждения», — поделилась Инна Монастырская.

Директор школы Ольга Игнатьева совместно с представителями управления строительства химкинской администрации регулярно организовывают и проводят комиссионные обходы. Как правило, к ним присоединяются представители профильных ведомств, депутаты и родители учащихся.

«Такие встречи очень полезны. Так, мы можем не только проконтролировать работу строителей, но и пообщаться с родительской общественностью, ответить на все вопросы и, самое главное, — услышать мнение самих родителей и их детей», — подчеркнула директор школы № 8 имени В. И. Матвеева Ольга Игнатьева.

Специалисты приступили к капитальному ремонту школы осенью прошлого года. В планах — благоустройство прилегающей территории, полное обновление помещений внутри здания, в том числе — закупка новой мебели и современного оборудования. Объект планируют сдать к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.