Специалисты Росреестра Подмосковья провели обучающий семинар для сотрудников МФЦ

сегодня в 15:09

Специалисты управления Росреестра по Московской области в формате видеоконференции провели очередной обучающий семинар для сотрудников МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Подмосковный Рореестр уже долгое время поддерживает практику проведения мероприятий, которые направлены на эффективное взаимодействие управления и МФЦ в вопросах повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в учетно-регистрационной сфере.

В ходе обучающего семинара участниками обсуждались: повышение качества оказания государственных услуг в учетно-регистрационной сфере, а также сокращение сроков обработки документов от заявителей. Сотрудники МФЦ получили сведения о реализации Порядка предоставления заявлений о государственной регистрации прав и о требованиях к документам-основаниям в электронном виде.

Кроме того, специалисты управления рассказали слушателям об изменениях в действующем законодательстве в части изменения размеров государственной пошлины и процедуры ускоренной регистрации.

Особое внимание уделено вопросам электронного взаимодействия с юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Также проведен анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, а также на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Специалисты управления ответили на вопросы сотрудников МФЦ, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, возникающие в текущей работе.

Эффективное взаимодействие Росреестра и МФЦ в целях повышения качества и доступности оказания государственных услуг населению является приоритетным направлением в работе структур.

«На сегодняшний день государственные услуги Росреестра, одни из самых популярных и востребованных в МФЦ нашего региона. Управление и МФЦ реализуют комплекс совместных мер и постоянно стремятся к улучшению качества приема документов», — отметила заместитель директора ГКУ МО «МО МФЦ» Мария Лихошерст.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.