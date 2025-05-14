Специалисты БТИ Подмосковья провели 110 встреч с дачниками и садоводами в 2025 г

За четыре месяца 2025 года представители филиалов БТИ Московской области провели более 110 выездных встреч с дачниками и садоводами. Встречи прошли в 67 садоводческих товариществах, расположенных в 40 городских и муниципальных округах Подмосковья с охватом более 3 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Первостепенные вопросы, которые обсуждаются, — упрощенная регистрация домов и хозяйственных построек в рамках «дачной амнистии», процедура признания садового дома жилым, установление координат границ земельных участков и оформление земель общего пользования. Кроме того, граждане могут «на месте» заключить договоры на услуги БТИ, не покидая свое садовое товарищество.

«Такие выезды уже традиционны, имеют они не только информационную составляющую, но и практическую пользу. Наши специалисты помогают разобраться в законодательных инициативах в сфере имущественных отношений, детально разъясняя все нюансы. В чем еще удобство: коллеги выезжают непосредственно на территории СНТ. И не только в будни, но и в выходные и праздничные дни. Делается это для того, чтобы жители в перерыве от дачных дел получили всю необходимую информацию и при желании заключили договоры по интересующей их услуге. К примеру, за майские праздники проведено более 30 встреч, в которых приняли участие более 600 садоводов», — сказала генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Обращаем внимание, на услуги БТИ Московской области действуют постоянные скидки:

Скидка 100% — ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам ветеранов ВОВ;

Скидка 10% — участникам СВО, инвалидам ВОВ и боевых действий, ветеранам военной службы, ветеранам труда и членам их семей;

Скидка 10% — одному из родителей в многодетной семье, зарегистрированной в Московской области.

Получить консультацию и оформить заказ в онлайн-формате можно также в кол-центре учреждения по телефону: 8 (498) 568-88-88, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.