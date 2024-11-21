Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет серию выездных встреч 22, 23, 26 и 27 ноября, на которых дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

22 ноября в 11:00 встреча пройдет в ГСК «Восточный» в Шатуре (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

23 ноября в 10:00 пройдет в ГСК 20, Егорьевск, ул. Хлебникова (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

26 ноября в 11:00 пройдет в ПГСК «Березка-Авто» в Одинцове, р. п. Ново-Ивановское; а в 11:30 — ПГСК «Ветеран», Одинцово, р. п. Новоивановское.

27 ноября в 11:00 пройдет встреча в ПГСК24/1 по адресу: г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

Если остались вопросы, то ответы на них можно получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.