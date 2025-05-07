Сотрудники Минстройкомплекса Подмосковья высадили сосны в рамках «Сада памяти»

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7 мая стартовала ежегодная акция по сохранению и восстановлению леса на территории Московской области, приуроченная к международной акции «Сад Памяти», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В акции приняли участие и сотрудники министерства строительного комплекса Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

На центральной площадке, в Рузском муниципальном округе, дружным коллективом высадили сосны.

«Замечательная акция! Это не только возможность озеленить наше Подмосковье, нашу страну, но и почтить память героев», — поделился впечатлениями сотрудник пресс-службы Минстройкомплекса Сергей.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020-го по инициативе Президента. Цель — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.