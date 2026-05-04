Согласован проект многоквартирного дома по реновации в Ростокине

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Ростокино, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новый дом будет находиться по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 18, корп. 6. Общая площадь надземной части здания составит более 15 тыс. кв. м.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который построят по программе реновации в районе Ростокино. В новостройке запланировано 172 квартиры, общая площадь которых превысит 10,8 тыс. кв. м», – уточнил Щербаков.

Квартиры будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с применением современных, долговечных и безопасных материалов.

На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения, в том числе для размещения Центра информирования населения по переселению в рамках программы реновации и объединенной диспетчерской службы.

Кроме этого, проект предполагает благоустройство придомовой территории.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.