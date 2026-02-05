Согласован проект дома по реновации в столичном районе Очаково-Матвеевское

Власти Москвы согласовали проект многоквартирного дома по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Дом расположится по адресу: ул. Наташи Ковшовой, з/у 1.

«Согласно проекту, трехсекционный жилой дом возведут по программе реновации на участке площадью 0,8 га, где уже демонтировали расселенную пятиэтажку. В новостройке будет 369 квартир, их общая площадь превысит 23 тыс. кв. м», — поделился Щербаков.

Квартиры будут сданы с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан. Места общего пользования также спроектированы по стандартам безбарьерной среды.

На первом этаже дома, помимо входных групп жилых секций, предусмотрены помещения общественного назначения общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Новый дом впишется в сложившуюся инфраструктуру района Очаково-Матвеевское. В непосредственной близости расположены детские сады, школы, поликлиники, магазины и торговые центры, прогулочные зоны, а также остановки наземного общественного транспорта. Кроме того, в шаговой доступности от участка застройки находится станция Очаково МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/14130050/), что в Савеловском районе передали под заселение первый ЖК по программе реновации.