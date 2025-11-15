Слуцкий хочет создать 30-дневную защиту сделок по квартирам пожилых

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости выступил с инициативой ввести систему безопасных сделок во время купли-продажи квартир у пенсионеров. Отправленные продавцам средства будут удерживать на особом счету в течение месяца, чтобы бороться с новой схемой мошенничества.

Предлагается обязать правоохранителей в течение 30 суток связаться с пенсионером, рассказать ему о возможных рисках и схемах мошенничества. Также аферисты утратят интерес к пенсионерам, поскольку будут осознавать — получить средства быстро не выйдет.

Подобная безопасная сделка защитит и пожилых россиян, и покупателей жилья. По словам Слуцкого, мошенническая схема распространяется большими темпами.

В рамках нее пенсионер продает квартиру, получает за нее миллионы рублей. После чего через некоторое время говорит, что ее обманули мошенники. Затем возвращает жилье через суд.

В результате сделку аннулируют. Добросовестные покупатели остаются без жилья и средств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.