Склады для автомобильных запчастей планируют построить в Ленинском округе

Главгосстройнадзор Московской области выдал все необходимые согласования и разрешение на строительство складов в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Всего за 9 месяцев застройщик планирует возвести два двухэтажных здания площадью по 1,5 тыс. квадратных метров каждый в поселке Горки Ленинские. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает компания «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Объекты будут использоваться как склады для хранения автозапчастей для отечественных и зарубежных автомобилей. В реализацию проекта предприниматель вложит порядка 210 млн руб. После ввода складов в эксплуатацию здесь будет создано 20 рабочих мест.

Всего сегодня на сопровождении ЦСС порядка 5 тыс. проектов, которые принесут 847 млрд инвестиций в экономику региона и 185 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.