Школу в пос Васильчиново Наро-Фоминского округа откроют 1 сентября после ремонта

В подмосковном поселке Васильчиново городского округа Наро-Фоминск продолжаются работы по капитальному ремонту Васильчиновской школы на ул. Восточная, 20. Стройготовность объекта составляет 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы идут в рамках президентской программы по капремонту школ. Сегодня на объекте — 35 человек, 1 единица техники. Строители ведут отделочные, фасадные и кровельные работы, осуществляют монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Общая площадь школы 1 820,2 кв. метров, здание было построено в 1965 году. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп. Подрядчик заменит системы отопления, вентиляции, канализации, проведет внутренние работы. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование.

Откроется школа после всех работ — 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.