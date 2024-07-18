Школу на 1 675 учеников в ЖК «Первый квартал» Подмосковья достроят в текущем году

В «Первом квартале» Видного строят большую школу для 1 675 учеников за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Объект готов на 40%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Строительная готовность объекта — 40%. Завершаем сборку железобетонного каркаса и продолжаем монтировать инженерные коммуникации. Также идет установка перегородок из гипсокартона. Мы начали благоустройству площадки и монтаж фасада школы. Для части внешних и внутренних работ используем префабрицированные элементы, что обеспечит высокое качество и скорость строительства», — сказал руководитель проекта компании «Брусника» Максим Горбунов.

Главным элементом инфраструктуры школы станет стадион, доступ к спортивному объекту во внеучебное время получат все жители квартала. Площадь школы составит 27 тыс. кв. метров. Из-за особенностей рельефа здание спроектировано разноэтажным. Все помещения школы будут многофункциональными — атриум с амфитеатром на 600 мест, классы-трансформеры, общественные пространства и большой спортзал. В состав стадиона войдет футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-зоны.

ЖК «Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского городского округа. На территории построены четыре жилых дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах расположены магазины, кафе и полезные сервисы, готовится к открытию отделение вызовов врачей на дом. В данный момент возводится пятый дом, выданы разрешения на строительство шестого дома и многофункционального паркинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.