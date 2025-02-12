Сельхозпредприятие Дмитрова выкупило 175 га земли из областной собственности

Между министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Мосагрофуд-Д» заключен договор купли-продажи в отношении двух земельных участков общей площадью 175 га сельскохозяйственного назначения на территории Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

Предприятие реализует продукцию нескольких направлений: картофель, морковь и свекла столовые, также производит молоко цельное и мясо крупного рогатого скота. Компания имеет в собственности уже свыше 1,6 тыс. гектаров земли. Только за прошлый год предприятием было выкуплено 15 участков из областной собственности.

В прошлом году крупный холдинг «Мосагрофуд-Д» получил субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и генотипирование крупного рогатого скота, поддержку производства молока, производство картофеля, овощей открытого грунта общей суммой более 25,8 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.