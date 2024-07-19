С начала «гаражной амнистии» в Подмосковье зарегистрировано 20,2 тыс объектов

С начала действия закона о «гаражной амнистии» в Московской области зарегистрировано более 20,2 тыс. объектов недвижимости: свыше 6,3 тыс. гаражей и 13,8 тыс. участков общей площадью 334 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года — оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. С начала реализации закона о «гаражной амнистии» мы наблюдаем устойчивую положительную динамику оформления объектов в Московской области. За первое полугодие 2024 года в регионе зарегистрировано 6,4 тыс. объектов недвижимости, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее. Из них более 1,8 тыс. — это объекты гаражного назначения и свыше 4,5 тыс. — земельные участки общей площадью 113 тыс. кв. метров», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели, но под амнистию не попадают: самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи («ракушки»), а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах. В остальных случаях право на амнистию есть.

Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на само сооружение составит не более 0,1% кадастровой стоимости, на участок — не более 1,5% кадастровой стоимости.

После того, как собственники регистрируют свою недвижимость, появляются полноценные права, а значит, и возможность распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и при этом не бояться сноса. Если же земля понадобится для государственных целей, владельцы получат компенсацию.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.