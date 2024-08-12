Рынок девелоперов жилой недвижимости в Подмосковье развивается

За первые шесть месяцев 2024 года портфель девелоперов жилья в Среднерусском банке Сбербанка вырос до 713 млрд рублей — это на 39% больше чем за аналогичный период 2023 года.

Финансирование жилья на территории работы Среднерусского банка Сбербанка –Московской области и 9 ближайших регионов — растет.С января по июнь этого года выдано более 143 млрд рублей на проектное финансирование, в том числе на строительство социально значимых объектов 18 млрд рублей.

«Сбер является лидером в банковской отрасли по финансированию застройщиков — мы оказываем значимую поддержку строительному сектору России и вносим вклад в развитие экономики страны. Так, в 2023 году в Среднерусском банке Сбербанка было рассмотрено более 1750 сделок с девелоперами жилья, в результате чего заключено 255 новых договоров с лимитом 521,3 млрд рублей. На 1 июля 2024 года общий портфель девелоперов жилой и коммерческой недвижимости на нашей территории составил порядка 870 млрд рублей. Лидирующие позиции по количеству заключенных договоров занимают Московская, Тверская, Тульская, Калужская и Костромская области», -отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Сбербанк финансирует застройщиков на всех этапах строительства — от идеи до финальной стадии реализации проекта. Так, в прошлом году объем сделок на освоение новых земельных участков и разработку документов на строительство жилья в Среднерусском банке Сбербанка вырос более чем в два раза и составил 50,9 млрд рублей. Лидером по заключению таких сделок является Московская область.