РосСтройКонтроль и Главгосстройнадзор Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

ФБУ «РосСтройКонтроль» и Главное управление государственного строительного надзора Московской области заключили соглашение об информационном взаимодействии для совершенствования контроля за строительством и внедрения цифровых технологий, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

ФБУ «РосСтройКонтроль», подведомственное Минстрою России, и Главное управление государственного строительного надзора Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие системы взаимодействия между организациями, совершенствование методик и внедрение цифровых технологий для оценки качества строительства и соблюдения проектных требований.

В настоящее время РосСтройКонтроль осуществляет строительный контроль на 30 объектах в Подмосковье, которые находятся под надзором регионального Главгосстройнадзора. Среди них — строительство многопрофильной клиники в Балашихе, реконструкция Каширского шоссе в Ленинском округе и модернизация очистных сооружений в Звенигороде. Главгосстройнадзор проверяет соответствие работ проектной документации, а РосСтройКонтроль контролирует процесс строительства на площадках.

Генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин отметил, что соглашение позволит повысить качество и безопасность строящихся объектов, а также усилить обмен опытом и внедрение цифровых решений. В рамках сотрудничества планируется проведение совместных встреч, консультаций и выездных мероприятий на строительные площадки.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян сообщил, что особое внимание будет уделено внедрению цифровых технологий, включая искусственный интеллект для выявления дефектов и автоматизации отчетности. По итогам совместной работы ожидается повышение прозрачности расходования бюджетных средств и улучшение качества строительства.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.