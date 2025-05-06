Российские туристы переходят на посуточную аренду из-за дефицита отелей

Цены на аренду жилья в майские праздники в России взлетели на 11-20%

На фоне рекордного спроса на майские праздники и острой нехватки гостиничных номеров россияне все чаще выбирают посуточную аренду квартир, что спровоцировало резкий рост цен в этом сегменте, пишет «Коммерсант» .

Согласно данным экспертов по недвижимости, средняя стоимость аренды по стране в мае 2025 года достигла 3,67 тыс. рублей за сутки — на 11% выше, чем год назад.

Так, Москва и Калининград лидируют по темпам роста цен, прибавив от 15% до 20% соответственно. В Сочи сутки подорожали до 4,44 тыс. рублей (+9%). Крым стал главным бенефициаром: спрос в сверхпопулярных Ялте и Евпатории, например, вырос в 2 раза на фоне событий в Алуште,связанных с экологическим бедствием.

Бум спроса коррелируется с длинными майскими праздниками и ростом деловых поездок (+61% к 2024 году). отмечают специалисты. При этом альтернатива в виде аренды остается выгоднее: в том же Калининграде ночь в отеле стоит в среднем 11 тыс. рублей против 6,1 тыс. рублей за апартаменты в частном секторе.

Ситуация может обостриться к летнему сезону на фоне сохраняющейся популярности внутреннего туризма, отмечают авторы публикации.

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