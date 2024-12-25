Россияне стали чаще снимать квартиры-студии

«Авито»: в 2024 году спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 10%

С января по ноябрь текущего года спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Наибольший интерес к аренде квартир зафиксирован в Томске, Сочи, Екатеринбурге и Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».

Согласно данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом количество доступных для аренды квартир в России выросло на 2%. При этом в сегменте студий наблюдается наиболее заметный рост: количество доступных объектов на платформе увеличилось на 18%. По сравнению с 2023 годом предложение выросло в 33 из 45 городов, которые были включены в исследование.

Особенно заметно увеличение количества вариантов для аренды в Томске (+32%), Кемерове (+26%), Тюмени и Краснодаре (+25%).

В течение 2024 года количество доступных для аренды объектов на платформе постепенно росло. В частности, в первые 3 недели декабря число объектов было на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10%. В частности, интерес к студиям увеличился на 21%, к квартирам с четырьмя и более комнатами — на 18%, к «трешкам» — на 14%, к «двушкам» и «однушкам» — на 8%.

Положительная динамика наблюдается почти во всех городах, охваченных исследованием. Наибольший рост спроса зафиксирован в Томске (+14%), Сочи, Екатеринбурге и Москве (по +13%), а также в Ижевске (+12%).

В 2024 году средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России составила 30 тыс. рублей. Наиболее доступные цены на аренду жилья были зафиксированы в Брянске — 16 тыс. рублей и Калуге — 19 тыс. рублей. При этом самые высокие цены на аренду квартир были в Москве — 70 тыс. рублей, Сочи — 42 тыс. рублей, Петербурге — 37 тыс. рублей, Казани — 35 тыс. рублей и Нижнем Новгороде — 34 тыс. рублей.

«Во многом рост интереса к долгосрочной аренде в 2024 году связан с решением части потенциальных покупателей жилья временно отложить приобретение недвижимости. В условиях текущих рыночных ставок по ипотеке россияне занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды», — сказал руководитель категории долгосрочной аренды платформы Константин Каменев.