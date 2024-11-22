Россияне предпочитают продавать жилье через агентов по недвижимости

В исследовании сервиса поучаствовали 1000 респондентов с опытом продажи недвижимости. Более половины продавцов — 58% — изначально планировали привлечь экспертов к процессу продажи.

Россияне выбирают профессиональное сопровождение

Согласно статистике, две трети участников рынка недвижимости выбирают профессиональное сопровождение сделок. При этом 38% собственников предпочитают сотрудничество с агентствами недвижимости, а 28% выбирают индивидуальных риелторов. Интересно, что среди тех, кто имеет опыт не только в продаже, но и в сдаче жилья в аренду, доля обращений к специалистам еще выше — 68%.

«Среди тех, кто продавал недвижимость самостоятельно, большинство делали это с использованием платформ объявлений, таких как „Авито Недвижимость“. И хотя мы предлагаем инструменты, которые помогают в самостоятельной продаже жилья, роль агентов по недвижимости сейчас продолжает усиливаться. К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС. В конечном итоге развитие цифровых платформ помогает агентам — упрощает их работу и делает ее более эффективной», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Как россияне выбирают риелтора

Исследование показало, что при выборе риелтора россияне в основном полагаются на три источника: рекомендации близких (треть случаев), интернет-площадки с объявлениями (28%) и предыдущий успешный опыт сотрудничества с агентом (почти четверть обращений).

Что касается самостоятельных продаж недвижимости, то подавляющее большинство продавцов предпочитает размещать объявления на специализированных онлайн-платформах. Лидирующую позицию здесь занимает «Авито», где около 70% собственников публикуют свои предложения. Менее популярными каналами продажи оказались социальные сети (8%), неформальные связи через друзей и родственников (7%), а также традиционные печатные издания и другие офлайн-методы, которыми воспользовались лишь 6% продавцов.

Согласно последним данным, подавляющее число владельцев недвижимости предпочитают размещать объявления об аренде на платформе «Авито» — это подтвердили 63% участников опроса. Более двух третей арендодателей (68%) прибегают к услугам профессиональных риелторов при поиске жильцов. Статистика показывает, что каждый второй из опрошенных (51%) выступал в роли арендодателя в течение прошлого года. Среди тех, кто реализовал свою недвижимость за последние 12 месяцев, 58% имели предшествующий опыт долгосрочной сдачи жилых помещений в аренду.