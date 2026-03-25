Россиянам рассказали, реально ли перевезти готовую постройку на новый участок

Переезд загородного дома на новый участок является сложной, но достаточно распространенной инженерной задачей. Какой дом можно транспортировать без последствий и как подготовиться к переезду, чтобы не остаться с грудой стройматериала, рассказали РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито».

К услуге прибегают, если само строение еще крепкое, но фундамент пришел в негодность, либо когда участок продан или изъят. Успех этого сложного технологического процесса зависит не только от мощности тягача, но и от точности расчетов.

Какие строения готовы к переезду

Легче всего транспортировку переносят каркасные, щитовые и модульные постройки. У них небольшой вес и жесткая конструкция, что позволяет поднять дом домкратами и погрузить на платформу без потери геометрии. Лучше всех подготовлены модульные здания — они изначально спроектированы для перевозки, имеют заводские узлы креплений и запас прочности.

Деревянные срубы перемещать сложнее. Молодые дома из бруса или бревна можно перевезти целиком, но старые часто требуют частичной разборки или снятия кровли. Кирпичные и блочные коттеджи для такой операции непригодны — они слишком тяжелые и хрупкие.

Важно учитывать износ: подгнившие венцы или трещины в балках могут привести к разрушению дома при подъеме. В таких случаях строение нужно предварительно усиливать. И даже если дом технически готов к переезду, помехой могут стать мосты, эстакады или провода ЛЭП на пути следования.

Сколько стоит переместить дом

Строительство нового дома по каркасной технологии площадью 100 кв. м, по оценкам экспертов, в 2025 году обходилось в сумму от 6,5 млн рублей, а газобетонного — от 8 млн. На этом фоне переезд уже готового крепкого строения может оказаться вполне прагматичным решением, которое позволит сберечь семейный бюджет.

При этом надо учесть, что цена перевозки складывается из множества переменных. Транспортировка компактного модульного домика площадью до 50 кв. м по области может обойтись в среднем в сумму от 300-500 тыс. рублей. Если же речь идет о двухэтажном срубе площадью под 100 «квадратов», стоимость достигает более 1 млн рублей, особенно когда для перевозки требуется спецтехника и разрешение на негабарит.

Сам переезд — не единственная статья расходов. Около половины бюджета часто уходит на подготовку: усиление проемов, демонтаж крыльца и печных труб, подведение домкратов и крепление к платформе. Не стоит забывать и про дорожные издержки. Если маршрут проходит через малые города или требует временного снятия проводов, за это также придется заплатить. Иногда сопровождение пилотными машинами и услуги дорожной службы добавляют к чеку еще несколько сотен тысяч.

Технологический процесс: от фундамента до платформы

Подготовка к перебазированию начинается с детального обследования. Инженеры определяют слабые места, после чего дом «обвязывают» металлическими поясами, которые будут удерживать стены от расползания. Следующий шаг — отключение всех коммуникаций, чтобы при подъеме не оборвать провода и не повредить трубы.

Далее начинается самое зрелищное: мощные гидравлические домкраты равномерно отрывают строение от земли. Важно поднимать здание без перекосов, постепенно, давая конструкции адаптироваться к нагрузке. После того как дом оказывается на весу, старый фундамент либо демонтируют, либо просто оставляют. Под строение заводят специальные балки и опускают его на платформу трала. Фиксация должна быть идеальной — любое смещение во время движения может привести к разрушению.

Как искать надежных исполнителей

Чтобы не ошибиться с выбором подрядчика важно соблюдать следующие правила: ищите профильных специалистов; проверяйте репутацию подрядчика; запрашивайте документы и разрешения; всю переписку ведите на площадке, где нашли исполнителя (переход в мессенджеры лишает вас гарантий защиты платформы); заключайте детальный договор; не переводите предоплату.

«При выборе подрядчика мы рекомендуем всегда изучать его профиль: проверять отзывы и рейтинг, уточнять детали в переписке на платформе и отдавать предпочтение исполнителям, которые прошли верификацию. Это не просто формальность, а эффективный способ обезопасить себя и получить уверенность, что процесс пройдет именно так, как было запланировано. Кроме того, не стесняйтесь запрашивать дополнительные документы», отметила директор департамента по доверию и безопасности платформы Наталья Юматова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.