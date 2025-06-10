Россиянам ответили, почему высотная застройка имеет больше преимуществ

Во-первых, с каждым годом в крупных городах и мегаполисах остается все меньше свободных земельных участков, в то время как население и потребность в жилье растут. Поэтому высотная застройка дает возможность расселять больше людей на меньшей площади, экономить пространство и сохранять архитектуру исторических районов.

Кроме того, компактные города более удобны в повседневной жизни. Высотная застройка при правильном подходе значительно сокращает время на поездки, пересадки, дорогу до работы, магазинов и школ.

В-третьих, такие дома являются экономически выгодными, так как имеют всего один фундамент и лифтовую шахту, которые обслуживают большое количество квартир и людей, что также положительно сказывается на цене жилья.

Более того, высотное строительство позволяет сдерживать расширение городской черты и внедрять новые инженерные решения, «умные» системы управления, энергоэффективные технологии и централизованную безопасность.