Росреестр Подмосковья проведет «горячую линию» по земельному надзору

17 апреля подмосковный Росреестр проведет «горячую линию» по вопросам порядка ведения государственного земельного надзора с учетом изменений, внесенных в КоАП РФ, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

По телефону «горячей линии» жители региона смогут узнать: порядок информирования о нарушении земельного законодательства; каковы размеры штрафов и иных санкций за нарушение земельного законодательства; как избежать штрафных санкций и нарушения земельного законодательства и способы их устранения, а также любые интересующие вопросы по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации.

Задать вопросы и получить профессиональную консультацию у государственных земельных инспекторов можно будет по телефону 8 (495) 223-45-41.

За 1 квартал 2024 года на территории региона государственными инспекторами управления проведено 1 212 профилактических мероприятий, из них 641 консультация по земельному законодательству Российской Федерации, 352 профилактических визита и 219 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Эффективность и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора) ведет к повышению уровня законности использования земельного фонда на территории Московской области. Деятельность государственных инспекторов направлена на обследование земельных участков на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства в области охраны собственности и обеспечение рационального использования земель на территории региона», — отметила Вероника Маккамбаева, начальник отдела государственного земельного надзора управления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.