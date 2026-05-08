Роботизированный склад Спортмастера ввели в Балашихе
Фото - © Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
Роботизированный склад компании «Спортмастер» построили в городском округе Балашиха. 5 мая Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта проектной документации по итогам проверки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Площадь нового склада превышает 55 тыс. квадратных метров. Комплекс оснащен сортировочными системами и конвейерами общей длиной более 21 километра. Это позволит повысить скорость обработки и распределения товаров.
Объект стал финальным этапом проекта по созданию логистического центра «Спортмастер» в Балашихе. В округе уже работает крупнейший распределительный центр компании площадью около 130 тыс. квадратных метров. После строительства двух новых корпусов, первый из которых ввели в 2025 году, общая площадь комплекса превысит 240 тыс. квадратных метров.
Инвестиции в строительство двух складов составили 7 млрд рублей. Еще около 3 млрд рублей компания направит на оснащение и роботизацию. Ввести объект в эксплуатацию планируют в мае. На первоначальном этапе здесь создадут 150 рабочих мест для жителей Балашихи и близлежащих населенных пунктов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.
«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.