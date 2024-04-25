Риелтор: при поиске квартиры в аренду не стоит вестись на красивую картинку

При поиске квартиры в аренду важно проявлять осторожность и не вестись на красивую картинку, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Конечно, рекомендую потенциальным арендаторам жилья быть бдительными и внимательными при поисках. Важно проявлять осторожность и не вестись на красивую картинку. К сожалению, в Москве очень часто первая аренда связана с тем, что люди, увидев красивое объявление по низкой цене, теряют бдительность», — сказала Никитина.

Она добавила, что арендаторов приглашают в офис, обещают показать понравившийся вариант и предоставить контакты собственника, но только после внесения небольшого аванса. В итоге люди платят недобросовестным псевдоагентам по недвижимости за информационные услуги, а объявление оказывается фейком.

«Поэтому при аренде первой квартиры необходимо быть осторожным, проявлять бдительность и держать в уме, что на рынке по-прежнему работают различные мошеннические схемы. Чтобы не стать их жертвой, следует в интернете почитать экспертные статьи и форумы на данную тему, а лучше всего обратиться за помощью в надежное агентство недвижимости с хорошей репутацией», — отметила риелтор.

По ее словам, если квартира уже найдена, то обязательно следует проверить собственника. Важно убедиться, что перед вами находится настоящий владелец жилья.

«Для этого необходимо проверить документы, удостоверяющие личность человека, в том числе на подлинность через сайт МВД, а также документы, подтверждающие его право собственности на объект недвижимости. Если квартира сдается по доверенности через представителя, то необходимо проверить саму доверенность и права, которые она предоставляет», — рассказала специалист.

Никитина подчеркнула, что самым важным документом при аренде квартиры является договор найма. Лучше всегда подписывать данный документ и детально в нем отражать все самые важные моменты, регламентирующие условия проживания в арендном жилье.

«Ни в коем случае не стоит соглашаться на аренду недвижимости, когда все договоренности достигнуты только на словах. Потом каждая из сторон может интерпретировать все так, как ей удобнее. И еще один совет арендующим квартиру первый раз в жизни: перед тем, как заключить договор и заехать, пообщайтесь с владельцем, чтобы понять, насколько вам с этим человеком комфортно», — порекомендовала эксперт.

Если вы планируете проживать в съемном жилье длительное время, то коммуникация с неприятным человеком будет создавать определенный дискомфорт, уточнила Никитина. Возможно, не стоит соглашаться на такое решение и поискать другое жилье, с владельцем которого вы сразу найдете общий язык.