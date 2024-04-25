Риелтор Никитина посоветовала не снимать квартиры без мебели и техники

Необходимость докупать технику и мебель в съемную квартиру приводит не только к дополнительным финансовым затратам, но и лишним заботам. Кроме того, при выборе съемной квартиры нужно обращать внимание, какие спортивные или соцучреждения находятся рядом, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Не стоит рассматривать для аренды квартиры без требуемого для комфортного проживания набора мебели и техники. Необходимость докупать все это приводит не только к дополнительным финансовым затратам, но и лишним заботам: где найти и выгодно купить, как привезти, как установить и так далее», — сказала Никитина.

Она добавила, что еще один важный параметр при выборе — это локация. Квартиру необходимо искать в том районе, в котором есть все важные для выбранного образа жизни заведения.

«Если арендатором выступает молодая семья с ребенком, то потребуется наличие детской поликлиники, садика. Если человек занимается спортом, то рядом должны быть фитнес-центры, беговые дорожки. В данном вопросе также очень важна транспортная доступность. Желательно рассматривать варианты, расположенные максимально близко к тому месту, к которому человек привязан, например, офису или учебному заведению», — отметила риелтор.

Никитина уточнила, что чем ближе и удобнее до них будет добираться, тем меньше будет транспортных и временных затрат, соответственно — больше средств и времени на отдых и свои увлечения, что заметно повысит качество жизни.