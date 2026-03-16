Риелтор Кудреватых объяснила рост продаж ипотечных квартир

Рост числа квартир с действующей ипотекой на рынке не связан с массовой неплатежеспособностью заемщиков. Часть таких объектов продают инвесторы, а банки могут пересматривать ставки при нарушении условий, сообщает АБН24 .

Риелтор Мария Кудреватых пояснила, что банки вправе менять условия кредита в ряде случаев. Например, если заемщик не продлевает обязательное страхование или перестает получать зарплату на счет в банке, который предоставил скидку по ставке. В таких ситуациях финансовая организация может повысить процент по ипотеке.

По словам эксперта, значительная доля ипотечных квартир продается инвесторами. Для них кредит — инструмент распределения капитала и диверсификации рисков. Перепродажа таких объектов является частью инвестиционной стратегии и не свидетельствует о кризисе.

«Говорить о массовом ажиотаже из-за того, что люди перестали справляться с платежами, было бы неправильно», — отметила Кудреватых.

Отдельное внимание эксперт обратила на жилье, купленное по льготной ипотеке и сдаваемое в аренду. Если банк установит, что квартира используется для получения дохода, условия могут пересмотреть. Ставка способна вырасти с льготных 6% до рыночных значений — около 19% годовых.

Пока такие случаи не носят массовый характер, однако банки стали внимательнее проверять подобные сделки, особенно если объект приобретался по завышенной стоимости или без первоначального взноса.

