Риелтор Чурилов предсказал ужесточение условий семейной ипотеки с 2025 года

Правительство РФ готовится принять поправки в программу семейной ипотеки после 1 декабря, но есть надежда, что до конца этого года программа не претерпит изменений: условия по ней будут точно пересмотрены, но, скорее всего, это будет анонсировано уже на следующий год, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить влияние льготной программы семейной ипотеки на рынок недвижимости до 1 декабря 2024 года.

По словам, Чурилова, семейная ипотека продолжает оказывать колоссальную нагрузку на федеральный бюджет, поэтому ужесточение условий по ней неизбежно.

«Возможны два сценария: сужение круга заемщиков, которые могут воспользоваться семейной ипотекой или же повышение процентной ставки до 8-10% либо привязка ее к ключевой ставке с дисконтом (то есть если ключевая ставка будет 18%, то пой семейной ипотеке она будет на 10% меньше). Не исключено, что плавающий процент могут ввести и для других льготных ипотечных программ», — прогнозирует Чурилов.