РЭО: с 2019 года в России построили 311 заводов по обработке и утилизации отходов

С 2019 года в Российской Федерации было запущено 311 объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Эти новые предприятия, расположенные в 74 субъектах страны, обладают совокупной мощностью по обработке мусора в 24 миллиона тонн ежегодно, а по утилизации и обезвреживанию — почти 8 миллионов тонн в год, сообщила пресс-служба РЭО.

«Благодаря поддержке Правительства у РЭО есть целый арсенал финансовых инструментов, которые помогают регионам строить объекты по обращению с отходами. К примеру, с помощью выпуска облигаций 75 млрд рублей направлены на строительство предприятий мощностью 6,4 млн тонн в год. При этом одна из ключевых форм создания новых предприятий в отрасли — государственно‑частное партнерство (концессии). В рамках таких концессий в стране уже создано 10,2 млн тонн мощностей по обращению с отходами в 50 регионах. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 267 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Отраслевые меры господдержки и современные механизмы финансирования позволили ускорить ввод мощностей и уменьшить финансовое давление на региональные бюджеты. Благодаря этим инструментам у субъектов Федерации появилась возможность развивать инфраструктуру по обращению с ТКО без увеличения тарифной нагрузки для граждан.

«Надо все-таки предметно подходить к этой дискуссии. Факты говорят сами за себя: более 300 объектов обращения с отходами уже построено, наводится порядок с контейнерными площадками. С недобросовестными регоператорами сегодня разговор короткий. При этом надо сказать, что никто сложности в отрасли не отрицает — они открыто звучат на общероссийских штабах. Федеральный центр слышит запрос регионов на решение проблемных вопросов и корректирует нормативку — сегодня этот диалог выстроен», — сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По мнению руководителя общественной организации «Зеленый Фонд» Олега Иванова, за шесть лет реформирования системы обращения с ТКО произошло много положительных сдвигов.

«Зеленый Фонд» Олег Иванов. «За 6 лет реформирования системы обращения с ТКО произошло множество позитивных изменений. Пожалуй, главное из них — реальную ценность обрели вторичные материальные ресурсы, которые стали основой создания целой новой отрасли переработки отходов в конечную полезную продукцию. Безусловно, самой видимой частью реформы все еще являются недоработки на местах в конкретных регионах. Именно на таких примерах строится критика реформы в целом», — считает Иванов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2025 году на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не больше 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.