РЭО инвестирует более 6 млрд рублей в КПО Рахья в Ленобласти

Российский экологический оператор (РЭО) направит свыше шести миллиардов рублей на строительство комплекса по переработке отходов «Рахья» в Ленинградской области. Объект будет возведен во Всеволожском районе. Вклад публично-правовой компании в данный проект достигнет 90% от совокупных затрат, оцениваемых в 6,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба РЭО.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с „Альфа-банком“ о том, что он будет участвовать в финансировании проекта. Строительство начнется в третьем квартале этого года. Комплекс сможет обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов. Рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году», — сообщила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Помимо этого, в составе «Рахьи» планируется создать участок для компостирования мощностью 88,5 тысячи тонн, а также полигон для захоронения отходов, рассчитанный на 120,5 тысячи тонн ежегодно.

ПАО «Российский экологический оператор» было учреждено на основании Указа Президента 14 января 2019 года. Основная миссия компании заключается в построении в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить стопроцентную сортировку всех ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения таких отходов до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.