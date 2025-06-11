Ремонт общественного центра им Смелякова в Дзержинском завершится в июле

Ремонт библиотеки — общественного центра им. Ярослава Смелякова в городе Дзержинский городского округа Люберцы завершится в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы по модернизации учреждения начались в апреле 2025 года. В настоящее время специалисты привели в порядок книжное хранилище, коридор, комнату для занятий участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», санузел. В помещениях отремонтированы и покрашены стены, потолки, заменена электрика, светильники и радиаторы отопления, межкабинетные двери», — отметила директор ЦБС г. Дзержинский Галина Устинова.

Она добавила, что фонд библиотеки насчитывает порядка 28 000 экземпляров, учреждение обслуживает более 6 000 читателей.

«Библиотеке — более 90 лет. Она имеет богатую историю и уникальные традиции. Гордость общественного центра — сотрудничество с научной библиотекой МГУ им. Ломоносова. Это позволяет предлагать посетителям новинки в области современной литературы», — сообщил депутат окружного Совета Алексей Кочетков.

Работы по реновации библиотеки-общественного центра завершатся в июле текущего года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.