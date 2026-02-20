Развитие агломерации и новые микрорайоны обсудили с бизнесом в Москве

«Сфера строительства — одна из самых значимых в экономике региона. По темпам строительства в 2025 году Ярославская область занимает седьмое место в ЦФО и демонстрирует уверенный рост и стабильность, создавая комфортные условия для жизни и предпринимательства. В прошлом году введено 938,6 тыс. кв. м жилья, что превысило плановые показатели. Продолжаем работу. Так, на прошедшем в 2025 году Петербургском экономическом форуме достигнуты договоренности с ГК „Норские резиденции“ („Гудград“) и Сбербанком о создании до 2033 года двух современных микрорайонов в Ярославле», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, Правительство Ярославской области совместно со Сбером заключило соглашение о разработке стратегического мастер-плана на Ярославскую городскую агломерацию. Документ будет учитывать интересы жителей и инвесторов и поможет в реализации ключевых проектов в различных сферах.

«Для Сбера Ярославская область — один из ключевых партнеров, и наше сотрудничество выходит далеко за рамки финансовых отношений. Сегодня наш портфель недвижимости в области составляет порядка 40 млрд рублей. Однако для нас важнее, что стоит за этими цифрами. С начала 2025 года Сбер выдал жителям Ярославской области ипотечных кредитов почти на 20 млрд рублей, и 3,4 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе семейной ипотеки. Мы инвестируем не просто в квадратные метры, а в качество жизни людей. Именно поэтому вместе с правительством региона мы приступили к разработке стратегического мастер-плана агломерации. Нам важно, чтобы новые кварталы стали современными пространствами для работы, отдыха и воспитания детей — местами, где хочется жить и растить новое поколение», — пояснил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Высокие результаты в сфере строительства обеспечивает значительный градостроительный потенциал Ярославля, Ярославского и Переславль-Залесского округов. Также перспективными являются Рыбинск, Тутаев, Углич и другие активно развивающиеся территории.

Сегодня в Ярославской области на участках общей площадью около 600 гектаров реализуются 23 проекта комплексного развития территорий с планируемым вводом жилья 2,5 млн кв. м, создается инфраструктура в социальной сфере.

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 9,1 тыс. учебных мест в школах и детских садах, более 800 койко-мест в больницах, 10 тыс. мест в спортобъектах. Также запланированы десятки новых газовых котельных, станций водоочистки и комплексное обновление ЖКХ, создание уютных пешеходных центров, туристических зон, парков и скверов.

За четыре года обновлено более 200 общественных пространств, в настоящее время один из ключевых проектов — благоустройство набережной озера Неро в Ростове Великом с инвестициями в размере 2,1 млрд рублей.

Благодаря федеральным проектам стартовало строительство шести объектов водо- и теплоснабжения в Рыбинске, Тутаеве и Данилове.