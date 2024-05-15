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Работы по капремонту в «Домодедовской школе № 2» завершены на 40%

В рамках президентской программы в Домодедово в школе № 2 им. М. Д. Глазова продолжается капитальный ремонт. Общая стройготовность объекта составляет 40%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«На площадке 80 рабочих и 2 единицы техники. Ведется монтаж внутренних перегородок, устройство пола и штукатурные работы, монтаж систем электроснабжения и освещения, устройство слаботочных систем и фасада. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта здания СОШ строители отремонтируют кровлю, фасад и входные группы, заменят инженерные сети. Также в здании будут новые окна, полы, стены и потолки, отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. Будет новая мебель и современное оборудование.

Образовательное учреждение было построено в 1956 году. Площадь здания составляет 7,6 тыс. кв. метров.

Территорию школы полностью благоустроят, разместят спортивные и игровые зоны, чтобы ученики могли с пользой проводить время, свободное от учебы.

Пока школа закрыта на ремонт ученики переведены в Домодедовскую школу № 7.

Открытие планируется 1 сентября 2024 года.

Всего к 1 сентября в Московской области проведут капитальный ремонт 41 школы и 23 детских садов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.