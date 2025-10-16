Пуртов: предприниматели могут купить 2 два помещения в Выхино-Жулебино

Предприниматели могут приобрести два коммерческих помещения в районе Выхино-Жулебино через аукционные торги. Эти объекты, находящиеся на первых этажах жилых зданий, имеют свободный вид разрешенного использования, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что участие в городских торгах — это простой и надежный способ получить в собственность недвижимость для коммерческой деятельности. На Инвестиционном портале Москвы представлены помещения на любой вкус: от небольших, идеальных для точек выдачи заказов, фотосалонов или оказания бытовых услуг, до просторных, где можно разместить кафе, магазины, спортивные или детские кружки и многие другие проекты.

«Например, реализовать свои-бизнес идеи предприниматели могут в помещениях на Ферганской улице и в Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино. Первое имеет площадь 17 кв. м, а второе — 171,4 кв. м. Оба расположены на первых этажах и имеют свободное назначение, а значит — возможности по их использованию максимально широки», — рассказал Пуртов.

Объекты расположены по адресам: Ферганская улица, д. 16, к. 2 и Ферганский проезд, д. 14, к. 1. Ближайшая станция метро — «Юго-Восточная».

Прием заявок на участие в аукционах завершится 27 и 29 октября, а сами торги состоятся 6 и 7 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является городской инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».