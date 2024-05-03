ПСБ профинансировал возведение жилья для сотрудников оборонного предприятия в Серпухове

Банк предоставил проектное финансирования компании-застройщику АО «ЭХО» для строительства многоэтажного жилого дома в Серпухове, где сотрудники АО «РАТЕП», благодаря программе ПСБ, могут приобрести квартиры на специальных условиях — с дисконтом более 25% от рыночных цен.

Дом будет построен в начале 2026 года.

В торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент жилого дома приняли участие заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, генеральный директор АО «РАТЕП» Марат Изгутдинов, заместитель главы г. о. Серпухов Алексей Воробьев, генеральный директор АО «ЭХО» Игорь Манзюк.

«В числе наших приоритетов — поддержка ключевых отраслей экономики и оборонного-промышленного комплекса России, в особенности — сотрудников, занятых в этих областях. Проекты в жилищной сфере, реализуемые нами совместно с застройщиками и предприятиями ОПК, стали эффективным инструментом долгосрочной мотивации и привлечения квалифицированных кадров в эти отрасли. Разработанный нами механизм проектного финансирования позволяет существенно снизить стоимость строительства и реализации квартир. Таким образом работники оборонной отрасли получают возможность приобретать жилье по цене существенно ниже рыночной, при этом они могут воспользоваться льготными ипотечными программами нашего банка», — сказал Константин Басманов.

Он добавил, что эти инструменты значительно расширяют социальный пакет работодателя и финансовые гарантии для сотрудников.

Марат Изгутдинов подчеркнул, что одной из главных задач является привлечение и удержание наиболее значимых работников, а также создание бытовых условий для повышения эффективности их работы.

«Ключевым вопросом при решении указанной задачи является оказание помощи в приобретении постоянного жилья. Совместный проект ПСБ, застройщика и нашего предприятия позволит решить вопрос комплексно — приобрети жилье со значительной скидкой у застройщика, воспользоваться льготной ипотекой ПСБ, получить компенсацию процентной ставки и целевой займ на первоначальный взнос от АО „РАТЕП“. Уверены, что благодаря этому проекту предприятие будет обеспечено высококвалифицированными кадрами для решения самых сложных задач», — уточнил он.

Строительная компания АО «ЭХО» имеет многолетний опыт в сфере возведения жилой и коммерческой недвижимости, ей введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м в Московской области.

«За счет особой модели финансирования строительства жилья от ПСБ мы существенно снижаем затраты на реализацию проекта и предлагаем выгодный дисконт первым покупателям — сотрудникам предприятия „РАТЕП“. Наш проект окружен всем необходимым для комфортной жизни: школы, детские сады, транспортные развязки. Мы уверенно движемся вперед в этом проекте, в том числе и благодаря нашей успешной работе с ПСБ», — заключил Игорь Манзюк.

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