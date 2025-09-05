Промзону в Сергиевом Посаде трансформируют под выставочную площадку

Свыше 4 га земли в мкр. Углич, где раньше размещался Загорский молокозавод, планируют трансформировать из промзоны в рекреационно-выставочный комплекс и открыть для прогулок жителей. Об этом рассказали управляющая площадкой Лилия Гостенова на встрече с депутатом Московской областной Думы Олегом Гаджиевым и представителями Сергиево-Посадской Торгово-промышленной палаты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Загорский молокозавод был построен в 50-е годы прошлого века и выпускал продукцию до середины 1990-х годов. Сейчас производственная площадка, где сохранилось несколько старых цехов, находится в управлении компании «Альпойл». На четырех гектарах земли вновь кипит жизнь: 30 предприятий-арендаторов специализируются на изготовлении горячих обедов для известных отечественных брендов, рыбном и сырном производствах, изготовлении специй, пошиве одежды, а также арахисовой пасты, топленого масла, косметики. Представители Торгово-промышленной палаты рассказали предпринимателям о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Генеральный директор компании «Альпойл» Лилия Гостенова в свою очередь отметила, что развитию территории уделили особое внимание. В перспективных планах собственника поменять идеологию площадки, открыть большую ее часть для жителей, создать рекреационные зоны, где появится возможность познакомиться с продукцией местных предприятий. Уже сейчас шаг за шагом меняется территория внутри, проводится благоустройство, появляются современные строения. Для дальнейшего развития требуется, в том числе, увеличение электромощностей. Не откладывая этот вопрос, договорились с предпринимателями откорректировать цифры и определить общий объем требуемого энергоресурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.