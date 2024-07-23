Программа «Социальная ипотека» помогла специалисту из Фрязина приобрести квартиру

Инженер Анастасия Цыберт работает в АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Ее стаж больше 5 лет. Обладательница сертификата говорит, что увлеклась наукой во время учебы в ВУЗе, втянулась и продолжила заниматься любимым делом на производстве.

«В моей профессии всегда есть место для творчества. Постоянно сталкиваешься с новыми интересными задачами, работаешь с современным оборудованием, общаешься с людьми, которые могут поделиться своими знаниями и жизненным опытом», — говорит она.

Анастасия с мужем снимали квартиру. Информация о возможности решения жилищного вопроса с помощью региональной программы оказалась для супругов очень актуальной.

«На нашем предприятии активно помогают молодым специалистам. На ежегодном собрании Совета молодых ученых рассказали о „Социальной ипотеке“. Коллеги, которые уже когда-то получили сертификат и приобрели жилье благодаря программе, поделились своим опытом. Нам удалось купить однокомнатную квартиру в достаточно новом доме 2018 года. Она без ремонта, но постепенно своими руками мы приводим ее в приличный вид. Чтобы жить было приятно и уютно. Новый район находится в удалении от больших проездных дорог, здесь много детских площадок. С балкона открывается живописный вид», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.



