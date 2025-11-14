Продадут с торгов: из-за незаконной перепланировки можно потерять жилье

Самовольный снос стен и другие несогласованные изменения в планировке могут обернуться для владельца недвижимости штрафом и даже продажей жилья с торгов, сообщил РИАМО руководитель отдела коммерческого продукта девелопера СК10 Сергей Кистеров.

«Если, к примеру, собственник решит снести стену без согласования с жилищной инспекцией (или другим аналогичным органом местного самоуправления), он столкнется с рядом серьезных проблем. Первая — административная ответственность: штраф, а главное — официальное предписание вернуть квартиру в исходное состояние за свой счет. В случае игнорирования предписания, согласно статье 29 ЖК РФ, жилье может быть даже продано с торгов», — предостерег Кистеров.

Он добавил, что вторая проблема связана с распоряжением имуществом.

«Квартиру с незаконной перепланировкой практически невозможно продать, заложить в банке или застраховать, так как данные в ЕГРН не будут соответствовать действительности. Наконец, самое опасное — угроза безопасности. Если были повреждены несущие конструкции, последствия могут быть катастрофическими для всего здания», — рассказал эксперт.

Что считается перепланировкой?

«Если говорить конкретнее, то это перенос, демонтаж или возведение новых перегородок; установка новых дверных проемов или изменение их местоположения; объединение или разделение комнат, изменение их площади; установка или ликвидация санузлов и кухонь; объединение помещений и еще ряд пунктов статьи 25 Жилищного кодекса РФ», — пояснил специалист.

Он предостерег: запрещена любая несогласованная планировка. Если вы все-таки решились пройти этот нелегкий путь, стоит учесть, что законом четко определены границы дозволенного.

«Категорически запрещены: демонтаж или повреждение несущих стен и конструкций; работы, ухудшающие условия проживания соседей (например, перенос „мокрой зоны“ (санузла, кухни) над жилыми комнатами соседей снизу); объединение газифицированной кухни с жилой комнатой, уменьшение площади комнат ниже установленных норм; установка теплых полов с подключением к общедомовому водоснабжению; любые пристройки выше 1 этажа», — перечислил руководитель отдела.

Кистеров уточнил, что также запрещены любые перепланировки в аварийных домах. Полный список оснований для отказа в согласовании перепланировки содержится в статье 27 ЖК РФ.

Как сделать перепланировку законной?

«Есть два пути согласования перепланировки. Первый и самый правильный — согласование до начала работ. Он включает разработку проекта, получение технического заключения (если затрагиваются несущие конструкции), одобрение от Жилищной инспекции муниципалитета (или ее аналогов) и последующее оформление акта завершенных работ. Второй путь — легализация уже выполненного ремонта. Этот путь на порядок сложнее и зачастую требует обращения в суд, но возможен, если перепланировка соответствует всем нормам», — сообщил Кистеров.

Он подчеркнул, что если перепланировка неизбежна, то важно не совершать необдуманных решений и действовать по конкретному алгоритму. Эксперт привел пример для москвичей.

«Вначале необходимо привлечь проектное бюро для разработки проекта перепланировки и получения технического заключения о возможности работ. Затем заказать техпаспорт в БТИ и направить пакет документов в Мосжилинспекцию для получения разрешения: подать документы можно через МФЦ или онлайн на портале mos.ru. После согласования планировочного решения и проведения ремонтных работ назначается дата проверки — приемочная комиссия определит, соответствует ли перепланировка проектному решению», — информировал специалист.

Эксперт уточнил, что если в ходе проверки несоответствий не выявится, комиссия готовит проект акта о завершенной перепланировке помещения и передает его должностному лицу Мосжилинспекции для оформления.

«После этого сотрудник Мосжилинспекции направит документы в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Когда процедура завершится, вы получите на электронную почту, указанную при подаче заявления, актуальную выписку из ЕГРН в подтверждение внесенных изменений», — заключил Кистеров.

