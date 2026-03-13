Предпринимателям доступно на торгах крупное помещение для бизнеса в Хамовниках

Предприниматели могут приобрести на столичных торгах крупное помещение для бизнеса в районе Хамовники, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект имеет площадь 266 кв. м и свободное назначение. Он расположен по адресу: Оболенский переулок, дом 7. Оно расположено в подвале и имеет отдельный вход.

«Найти крупное помещение для бизнеса в центральном районе столицы — зачастую непростая задача для предпринимателей, ведь количество такой недвижимости на рынке невелико. Удобной площадкой для поиска служит инвестиционный портал Москвы, где представлено городское имущество, реализуемое на торгах. Здесь предприниматели могут задать все желаемые параметры объекта, в том числе площадь и местоположение. Например, один из привлекательных лотов — помещение площадью 266 кв. м в Хамовниках, недалеко от станции метро „Фрунзенская“. Оно имеет свободное назначение и подойдет для открытия частной клиники, косметологической студии, офиса или других видов бизнеса», — поделился Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 16 марта. Открытый аукцион пройдет 25 марта на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.