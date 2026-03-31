Правительство Москвы разъяснило актуальные требования к градостроительным проектам

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) и Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) подготовили и направили экспертным организациям и застройщикам документ, систематизирующий актуальные московские требования к проектам строительства.

Для проверки безопасности проектных решений девелоперы, реализующие коммерческие проекты в столице, могут обращаться как в ГАУ «Московская государственная экспертиза», так и в частные аккредитованные организации. Но правила одинаковы для всех, а их несоблюдение лишает застройщиков возможности получить разрешение на строительство. Для успешной реализации строительных проектов правительство Москвы информирует девелоперов и экспертные организации о действующих нормах и правилах.

«Документ направлен на формирование единых подходов к экспертизе проектной документации и повышению эффективности взаимодействия между участниками строительной отрасли. Учет указанных в письме положений позволит существенно снизить количество ошибок на стадии проектирования, ускорить прохождение проверок и повысить качество подготовки проектной документации», – рассказал председатель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Соответствие строящихся объектов требованиям проектной документации контролирует Мосгосстройнадзор.

«Строительная отрасль Москвы продолжает активно развиваться, инвесторы вкладывают средства в новые проекты. Наша задача, чтобы объекты отвечали столичным стандартам качества, поэтому мы сформулировали актуальные требования к проектированию. Их соблюдение поможет уменьшить количество отказов при оформлении разрешений, ускорить выход застройщиков на площадку и в целом сократить продолжительность инвестиционно-строительного цикла», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Письмо призвано напомнить застройщикам и экспертным организациям о необходимости соблюдать установленные требования к проектам строительства. Они касаются минимальных значений площади квартир, безопасности строительства в зоне влияния метрополитена, формирования безбарьерной среды и развития городской инфраструктуры.

В целях повышения качества экспертного анализа и обеспечения единообразия принимаемых решений в документе структурированы отдельные аспекты контроля качества проектов. В частности, уделено внимание ряду фундаментальных моментов, таких как необходимость получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения до направления проекта на экспертизу, соблюдение минимальных площадей квартир – 28 квадратных метров для однокомнатных (включая студии) и 44 квадратных метра для двухкомнатных.

Отдельные разделы документа посвящены вопросам безопасности строительства в зоне влияния метрополитена, важности соблюдения нормативных расстояний до инженерных коммуникаций и правилам обращения с техногенными грунтами.

Особое внимание уделено требованиям по формированию безбарьерной среды. Новые дома должны проектироваться с учетом доступности для маломобильных граждан, в связи с этим застройщик должен соблюдать ряд требований, среди которых ширина дверных проемов не менее 0,9 метра и выделение от 10 процентов парковочных мест для граждан с инвалидностью. Отступление в задании на проектирование от таких нормативных требований не допускается.

Документ также содержит информацию о градостроительных нормативах, продиктованных современными подходами к формированию городской среды. Так, разъясняется, что закреплены требования к развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, согласно которым в 2026 году не менее 10% парковочных мест должны быть оснащены зарядными станциями.

Письмо поможет экспертам и застройщикам заранее учитывать требования согласующих органов, снижать риск корректировок проектной документации и повышать предсказуемость прохождения всех этапов согласования. Это позволит экономить время и ресурсы всех участников процесса, а также повышать качество и безопасность городской среды и доступность будущих объектов для всех групп граждан.