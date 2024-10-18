Повышенный спрос: в Москве стали вдвое чаще приобретать элитную недвижимость

Число сделок с элитной недвижимостью в Москве выросло более чем вдвое

В столице зафиксирован рост спроса на элитную недвижимость. Количество сделок в данном сегменте увеличилось почти в несколько раз — 50 лотов в сентябре против 22 лотов в августе 2024 года. Рост составил 127%, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование DolgovPro.

В настоящее время элитная недвижимость продолжает служить надежной опорой для стабильных инвестиций, что является ключевым фактором для множества покупателей, стремящихся обезопасить свои активы в условиях нестабильной микро- и макроэкономической ситуации.

Также в сентябре наблюдался рост спроса на жилье комфорт-класса на 16% по сравнению с августом. Было заключено 2066 сделок в данном сегменте, что на 283 больше, чем месяцем ранее.

Аналитики брокерского агентства недвижимости DolgovPro зафиксировали почти одинаковый рост спроса в процентном соотношении в сегментах бизнес- и премиум-класса: +39% и +31% соответственно. В сентябре общее количество сделок в бизнес-сегменте составило 2353, что на 660 больше, чем за прошлый период. В премиум-сегменте было совершено 584 сделки, это на 139 больше по сравнению с предыдущим месяцем.

По словам генерального директора DolgovPro Дмитрия Долгова, на первичном рынке столицы спрос постепенно восстанавливается. К концу 2024 года прогнозируется его традиционный рост, который связан с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость.