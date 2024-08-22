Потапчук: модернизация СОШ имени Попова во Власихе завершится в конце августа

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что модернизация СОШ имени А. С. Попова в микрорайоне Школьный завершится до конца августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Школа была построена еще в 1961 году. Также в комплекс входят три здания дошкольных групп. Всего учреждение посещают 1600 учеников и 525 малышей. Капремонт в школе ведется по президентской программе. Здесь обновляют фасад, кровлю, инженерные системы, обустраивают территорию вокруг. Работы завершатся в конце августа.

«У нас 2 сентября пройдет торжественная линейка уже в обновленном комплексе. Готовим для ребят сюрпризы — установим возле СОШ уникальный развивающий игровой комплекс. Также мы хотим воссоздать класс радиотехники, ведь наша школа носит имя прославленного ученого. В целом к учебному году мы готовы на 100%. У нас закуплены все необходимые учебники, укомплектован штат педагогов», — заявил Потапчук.

Также во Власихе работает образовательный комплекс «Перспектива» со школой и отделением для дошкольников и Детская школа искусств «Гармония». В последней капитальный ремонт проходил в 2022–2023 годах.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.