Поликлинику на 300 посещений в жилом комплексе «Люберецкий» поставили на кадастр

Поликлиника на 300 посещений в смену в жилом комплексе «Люберецкий» в Люберцах поставлена на кадастровый учет благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену, зарегистрирована на кадастровом учете по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица Юности, дом 10.

В девятиэтажном здании площадью 6,3 тысячи квадратных метров размещены отделения для взрослых и детей. Детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200. Для взрослых пациентов предусмотрены физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Детские отделения включают консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические кабинеты.

Жилой квартал «Люберецкий» расположен на границе района Некрасовка и городского округа Люберцы. В квартале уже построены жилые дома, три детских сада, школа и поликлиника. На первых этажах работают магазины, кафе и сервисы, во дворах оборудованы детские и спортивные площадки. Рядом находятся Салтыковский и Наташинский парки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.