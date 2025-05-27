Подрядчики приступили к капитальному ремонту Академии дзюдо в Звенигороде

В Звенигороде подрядная организация ООО «ТРАНССТРОЙ» приступила к масштабному капитальному ремонту академии дзюдо. Объект включен в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и получил финансирование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По контракту работы должны завершиться до конца 2026 года. Сейчас на объекте идет активная фаза демонтажа.

«Сейчас подрядчик ведет активный демонтаж старых конструкций, но работает аккуратно — сохраняются отдельные элементы, которые можно будет использовать в дальнейшем. Например, часть сидений из зрительного зала и отдельные короба вентиляции. Полностью завершить демонтаж планируется до конца июля. Следующий этап — ремонт кровли, его подрядчик обязан завершить уже летом. В сентябре обновят систему отопления. На ближайшую неделю назначено согласование новых планировочных решений, которые лягут в основу проектирования инженерных коммуникаций. После завершения ремонта Академия существенно преобразится: будут полностью заменены внутренние сети, система пожаротушения и слаботочные коммуникации. Изменится и внешний облик спортивного центра — появится новый современный вентилируемый фасад», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Площадь звенигородской Академии дзюдо превышает 15 тыс. кв. м, а земельного участка — 1 га.

Спортивный комплекс предназначен для проведения не только спортивных мероприятий, но также культурно-просветительских и зрелищных.

На момент закрытия здание функционально состояло из нескольких зон: спортивного зала с трибунами на 2500 зрителей и разминочным залом, вспомогательных помещений для дзюдоистов и гандболистов, помещений для зрителей, а также блока административно-бытовых и технических помещений.

Андрей Иванов особо подчеркнул, что в новой планировке комплекса нужно максимально задействовать все возможные пространства для нужд спортсменов.

Само здание было построено в 2012 году. Последние 10 лет объект закрыт, семь из них он стоит без отопления. У спортивного комплекса есть своя газовая котельная мощностью 2,9 Гкал/час — она находится в рабочем состоянии и сейчас закольцована.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.