Подмосковные специалисты восстанавливают социальную инфраструктуру в ДНР

С мая 2022 года Московская область взяла на себя заботу о новых регионах России — Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики. Специалисты из Подмосковья помогают восстанавливать школы, детские сады, больницы и другие важные объекты, которые пострадали во время специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В эти районы регулярно отправляют гуманитарную помощь, а строители помогают восстанавливать социальную инфраструктуру. Глава ДНР Денис Пушилин высоко оценивает работу подмосковных строителей: «Это настоящие профессионалы, которые не просто делают свою работу, а вкладывают душу в восстановление Донбасса».

Благодаря их усилиям дети и взрослые уже получают доступ к современным учебным и медицинским учреждениям, что помогает улучшить качество жизни и создать условия для стабильного развития.

Сейчас активно идут ремонты в школах № 1 и 2 в Новоазовске, а также в учебных заведениях в селах Безыменное, Виноградное, Красноармейское и Розы Люксембург. В них специалисты меняют все инженерные сети, радиаторы отопления, окна и двери, а также сантехническое оборудование. А также ведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.

Особое внимание уделяется детскому саду «Малыш» в Безыменном — здесь строители из Подмосковья восстанавливают помещения, чтобы самые маленькие жители региона могли с комфортом вернуться к занятиям уже к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.