Подмосковье выделило ферме «С поля» 70 га в Орехово-Зуевском округе

Фермерское хозяйство «С поля» получило в аренду без торгов 70,12 га земли у деревни Авсюнино в Орехово-Зуевском округе для развития животноводства и птицеводства. В начале октября ферма планирует начать прием гостей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области приняло решение передать крестьянско-фермерскому хозяйству Хлопотенко Л. И. в аренду без торгов 70,12 га у деревни Авсюнино. Землю направят на развитие животноводства и птицеводства — одного из направлений проекта фермы «С поля».

Семья Хлопотенко создала ферму на 5 га в Егорьевске. На свободном выгуле здесь содержат коз, якутских коров, кур, уток, гусей, американских индеек и диких перепелок. Летом хозяйство арендовало еще 16 га в Шатуре под органическую кормовую базу и питомник растений. Фермеры планируют проводить для гостей занятия по пермакультуре, планированию и ландшафтному дизайну.

«В начале октября ферма «С поля» начнет принимать гостей. Уже готовы навесы для животных, строится большой амбар, где мы хотим проводить мероприятия, мастер-классы и фестивали», — рассказала представитель хозяйства.

Глава хозяйства Людмила Хлопотенко поступила в «Школу фермеров», проект Минсельхоза России и Россельхозбанка, на направление «Хлебопекарство». Она планирует наладить полный цикл производства хлеба — от выращивания зерна до выпечки. Ее партнер учится там же по направлению «Органическое животноводство».

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.