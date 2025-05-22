Подмосковье поделилось практиками развития ЖКХ с ассоциацией ЗАТО России

В здании правительства Московской области состоялась конференция ассоциации содействия развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) с участием представителей органов власти, экспертного сообщества и общественных организаций. Ключевой темой обсуждения стали инновационные подходы к развитию инфраструктуры закрытых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Среди участников конференции — представители ассоциации ЗАТО России, Фонда «Сколково», министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также министерства территориальной политики региона, МЧС России и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. Обсуждение охватило широкий спектр вопросов — от инновационного благоустройства и обеспечения гражданской обороны до общественного контроля и стратегического планирования.

В приветственном слове министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова подчеркнула, что трансформация сферы ЖКХ — одно из важнейших направлений развития, обозначенных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Особое значение в этом вопросе придается общественному участию. Президент Владимир Путин четко обозначил необходимость усиления общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня этого невозможно добиться без диалога с активными жителями и инициативными группами. Правительство региона выстраивает системную работу с Ассоциацией председателей многоквартирных домов и общественными организациями. Такой подход позволяет формировать комплексные и выверенные решения, отвечающие запросам людей. Для ЗАТО перенятие лучших практик — это стратегическая необходимость, путь к устойчивому развитию и созданию эффективной системы с учётом их специфики», — сказала Губанова.

В рамках конференции особое внимание было уделено модернизации сферы ЖКХ — одному из приоритетных направлений устойчивого развития. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев представил коллегам эффективные региональные практики, включая диспетчеризацию водозаборных узлов и канализационно-насосных станций; кадровый аудит управленческих структур в муниципалитетах и среди ресурсоснабжающих предприятий; анализ технологических инцидентов на сетях и внедрение системы управления по принципу эскалации.

«Сейчас активно применяем принцип эскалации. Совместно с центром управления регионом мы мониторим состояние ВЗУ, КНС и других объектов инфраструктуры. При появлении фонящих адресов специалисты ЦУР в онлайн-режиме заполняют информацию об адресе и характере проблемы, а также бригаде, вышедшей на место, и контактном номере заявителя. Если муниципальный ЦУР не отрабатывает вопрос своевременно, то через час он поднимается на уровень замглавы. Далее на главу и министра, соответственно. На стратегически значимых территориях ЗАТО особенно важна надежность и бесперебойность работы коммунальной инфраструктуры, поэтому сегодня с коллегами поделились нашими положительными практиками, которые уже подтвердили свою эффективность», — сказал Кирилл Григорьев.

С докладом также выступил генеральный директор «Управления технического надзора капитального ремонта Московской области» Михаил Чебриков, который рассказал о внедрении цифровых решений в области стройконтроля. В частности, с 2025 года его организация применяет искусственный интеллект для экспертизы проектно-сметной документации и подготовки технических заключений по конструкциям.

Во второй половине дня прошла стратегическая сессия, в ходе которой участники работали в тематических группах по направлениям:

привлечение инвестиций,

экология и туризм,

безопасность и развитие,

формирование комфортной городской среды.

Конференция стала платформой для обмена опытом, выработки совместных решений и продвижения инновационных подходов в управлении ЗАТО, ориентированных на улучшение качества жизни и обеспечение технологической устойчивости территорий с особыми условиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.